Фото: надано PR агенцією Move in Movie

У київському кінотеатрі “Жовтень” відбулась українська прем’єра документального фільму “Життя на межі” - нового фільму двох українських ветеранів, режисера Павла Пелешка та продюсера Юрка Іванишина. Їхній попередній фільм “Зима у вогні” у 2016-му було номіновано на “Оскар” як “Найкращий документальний повнометражний фільм”.

За кілька днів до показу в Києві стрічка мала світову прем’єру в Берліні. На українську прем’єру “Життя на межі” завітали військовослужбовці, волонтери, громадські та культурні діячі. Перед показом Дарка Бабіч, донька поета і військового Гліба Бабіча, зачитала вірш свого батька, який був спеціально написаний для фільму, але у фінальну версію монтажу не увійшов. Це один із останніх віршів поета, який у липні загинув на фронті.

Фото: надано PR агенцією Move in Movie

Після показу глядачі тривалий час аплодували фільму стоячи.

“Життя на межі” – фільм про становлення й розвиток українського спротиву від подій Революції Гідності до повномасштабної війни РФ проти України. З уламків спогадів та власного кіноархіву ветерани збирають мозаїку причин та наслідків, з яких складається сьогоднішня російсько-українська війна - від кінця 2013 року до сьогодні. Автори пішли добровольцями на фронт, побували в гарячих точках Донбасу і весь цей час продовжували знімати.

Фото: надано PR агенцією Move in Movie

Наш пріоритет – розповісти правду про російсько-українську війну міжнародним глядачам та світовим decision-мейкерам – політикам, діячам культури, іншим відомим людям. Хочемо, аби вони зрозуміли, що в цій війні, яка триває в Україні з 2014 року, ми відстоюємо насамперед нашу свободу і незалежність. І тому Україну потрібно підтримувати – щоб не допустити подібних війн у світі надалі” – зазначає продюсер стрічки Юрко Іванишин.

“Ми знайшли зрозумілу форму для світового глядача, аби пояснити йому, що наш світ вже давно розділився на до і після. І сталося це не 24 лютого. Світ має перестати формулювати примарну надію у запитанні “Що робити, якщо Росія нападе?”. Наш фільм чудово ілюструє правильне формулювання цього питання і робить принципову корекцію на «не ЯКЩО нападе, а КОЛИ нападе». І він є чудовим інструментом, щоб наочно пояснити, чим російсько-українська війна відрізняється від тих, про які у світі чули раніше”, – додає режисер фільму Павло Пелешок.

Наступні покази стрічки пройдуть у Німеччині за підтримки Фонду Конрада Аденауера.

Фото: надано PR агенцією Move in Movie

Фото: надано PR агенцією Move in Movie

Фото: надано PR агенцією Move in Movie

Фото: надано PR агенцією Move in Movie

Фото: надано PR агенцією Move in Movie

Фото: надано PR агенцією Move in Movie

Фото: надано PR агенцією Move in Movie

Фото: надано PR агенцією Move in Movie

Фото: надано PR агенцією Move in Movie

Фото: надано PR агенцією Move in Movie

Фото: надано PR агенцією Move in Movie

Фото: надано PR агенцією Move in Movie

Фото: надано PR агенцією Move in Movie