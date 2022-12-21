Держкіно оголосило конкурс на посаду очільника Довженко-Центру

Державне агентства України з питань кіно оголосило конкурс на посаду керівника державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка".

Про це йдеться на сайті агентства.

Документи почали приймати відсьогодні. Подати їх можна буде до16.00 20 січня.

Із 22 грудня розпочнеться формування конкурсної комісії.

Як зазначили в Держкіно, термін проведення конкурсу - не більш ніж 60 днів, а саме з 21 грудня 2022 року до 21 лютого 2023 року.

В агентстві оприлюднили перелік вимог до претендентів на посаду, зокрема, наявність вищої освіти, стаж роботи у сфері культури не менш ніж три роки, володіння державною мовою, відпвідні ділові та моральні чкості, а також освітній і професійний рівень, що дасть можливість "виконувати відповідні посадові обов’язки".

Через воєнний стан і карантину та обмежувальні протиепідемічні заходи у зв'язку з коронавірусом, представники ЗМІ та громадськості зможуть лише спостерігати за онлайн-трансляцією засідань конкурсної комісії під час проведення співбесіди з кандидатами на офіційному YouTube - каналі Державного агентства України з питань кіно.

Нагадаємо, у листопаді тимчасово виконуюча обов’язки генерального директора Довженко-Центру Юлія Каждан відмовилась виконувати свої професійні обов'язки.

Наприкінці листопада під час першого судового засідання у справі Довженко-Центру проти Держкіно пройшла акція підтримки.