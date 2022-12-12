У Верховному Суді скоротили 330 посад, хочуть зекономити понад 185 млн грн

У Верховному Суді поменшає на 330 посад. Рішення про нову структуру та штатний розпис затвердили на Пленумі ВС.

Про це повідомили в пресслужбі суду.

"Над новою структурою із серпня 2022 року разом з керівником апарату Ольгою Булкою працювала робоча група зі стратегічного розвитку Верховного Суду, яку очолює Голова Верховного Суду і до складу якої входить 42 судді різних касаційних судів. Взяти участь у діяльності робочої групи мали можливість усі судді ВС. Перед групою постало два завдання: привести структуру ВС у відповідність до європейських стандартів з урахуванням наших особливостей та скоротити витрати на утримання апарату", - йдеться в повідомленні.

Під скорочення потрапив здебільшого адміністративно-технічний персонал, а не підрозділи, які забезпечують судовий процес.

Серед затверджених змін:

централізація управлінських функцій;

укрупнення і зменшення кількості підрозділів;

пониження їхнього рівня (перетворення управлінь на відділи, відділів – на сектори);

нові принципи розподілу трудових ресурсів між касаційними судами та судовими палатами.

Оптимізація дозволить Верховному Суду зекономити понад 185 млн грн.

Нагадаємо, в Україні переформатують Кабінет Міністрів. Запланована поява Центру уряду, який буде підпорядковуватися премʼєр-міністру. Також обʼєднають деякі міністерства.