За даними слідства, злочинна організація взяла під контроль практично всі питання економічного життя Одеси.

Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру трьом учасникам злочинної організації в Одесі, затриманим напередодні.

У пресслужбі НАБУ не уточнюють прізвищ затриманих, проте напередодні в Одесі затримали бізнесменів Бориса Кауфмана та Олександра Грановського.

Зокрема, відомому одеському бізнесмену-співорганізатору злочинної організації повідомлено про підозру за ч. 1. ст. 255 (Створення, керівництво злочинною організацією) та ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України. Аналогічну підозру отримав і народний депутат України IV скликання - співорганізатор злочинної організації. Зазначимо, що депутатом IV скликання був Грановський.

Крім того, довіреній особі-співучаснику злочинної організації повідомлено про підозру за ч. 2. ст. 255, ч. 3 ст. 369 КК України.

Слідство встановило, що восени 2021 року після викриття детективами НАБУ та прокурорами САП злочинної організації, що спеціалізувалася на корупційних схемах незаконного вибуття майна з комунальної власності Одеси, на її місті з’явилася нова.

За даними слідства, ця злочинна організація взяла під контроль практично всі питання економічного життя міста, серед яких взаємодія з забудовниками, закупівлі коштом місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств, інші аспекти взаємодії з бізнесом.

"Задля безперебійності реалізації поставлених цілей організатори налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради, про що свідчать докази", – йдеться у повідомленні.

Як уточнили у САП, злочинна організація також контролювала посадовців Одеської міської ради.

Зазначимо, що Кауфман – колишній депутат Одеської міської ради. Є власником групи Vertex United і співвласником гіганта Тедіс-Україна.

Бізнесмен Олександр Грановський в 2002—2006 рр. був народним депутатом України ІV скликання від фракції СДПУ(о).

5 грудня стало відомо, що співробітники Національного антикорупційного бюро затримали одеського бізнесмена Бориса Кауфмана. Також слідчі дії проводилися у приміщенні мерії Одеси.

А 5 серпня одеського бізнесмена Бориса Кауфмана затримали на кордоні під час спроби виїзду за межі України.