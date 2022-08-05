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Одеського бізнесмена Кауфмана не випустили з України при спробі перетину кордону, – УП

Джерела видання стверджують, що Кауфман був у Греції, після чого повернувся до України.

Одеського бізнесмена Кауфмана не випустили з України при спробі перетину кордону, – УП
Борис Кауфман
Фото: zn.ua

Одеського бізнесмена Бориса Кауфмана затримали на кордоні під час спроби виїзду за межі України. Він перебував удома після повернення з відпустки в Греції, пише УП з посиланням на джерела серед правоохоронних органів. 

За словами співрозмовників, ДБР видало щодо Кауфмана так званий індекс B, який передбачає вивчення усіх документів людини, яка перетинає кордон.

Джерела видання стверджують, що Кауфман був у Греції, після чого повернувся до України.

"Після цього він знову хотів виїхати за кордон, але його не випустили, не зважаючи на те, що у Кауфмана є "білий квиток" щодо служби в армії. Також він є батьком трьох дітей", – зазначили журналісти. 

Дозвіл виїзду за кордон в умовах воєнного стану мають тільки чоловіки, які мають квиток категорії "Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку". 

48-річний Кауфман – колишній депутат Одеської міської ради. Є власником групи Vertex United і співвласник гіганта Тедіс-Україна.

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