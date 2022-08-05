Українці можуть виїхати до ЄС за біометричним паспортом, – ДПСУ

Це не стосується громадян, які потребують додаткового захисту.

В’їзд громадян України в країни Європейського Союзу можливий за біометричним паспортом, оскільки ці країни керуються Шенгенським кодексом про кордони.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

"В інших випадках потрібно отримати візу, але це не стосується громадян, які потребують додаткового захисту", – коментує начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління ДПСУ Ігор Матвійчук.

Нагадаємо, через війну з Росією від 1 березня 2022 року строк дії закордонних паспортів України може продовжуватись на 5 років.