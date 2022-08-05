​ЗСУ відбили чотири атаки ворога на Луганщині, - ОВА

Ворог намагається створити умови для наступу на міста Донеччини.

Російські окупанти намагаються створити сприятливі умови для наступу на міста Донеччини, проводили наступальні та штурмові дії для покращення тактичного положення. Однак, спроби росіян виявились безуспішними, захисники України відбили чотири ворожі атаки.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Чотири атаки ворога завершилися їх відступом на попередні позиції", - зазначив він.

Гайдай зазначив, що росіяни використовують усе наявне озброєння, аби витіснити підрозділи Сил оборони із зайнятих позицій. Вони обстрілюють населені пункти і укріплення наших військових, намагаючись наблизитися до Бахмута.

"По декілька разів на добу в цих районах працює ворожа авіація. Учора нею здійснено чотири авіаудари. Ще тричі росіяни проводили артилерійські атаки, застосовували реактивну артилерію, двічі штурмові дії підтримувалися танковими наступами. Ще шість разів здійснювалися обстріли мінометами", - наголосив Гайдай.

Нагадаємо, раніше Генштаб повідомив, що росіяни не полишають спроб наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках.