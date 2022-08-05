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ISW: ЗСУ провели контратаки між Ізюмом і Слов'янськом та відбили позиції в низці населених пунктів

Окупанти продовжували наземні атаки на північний схід і південь від Бахмута.

ISW: ЗСУ провели контратаки між Ізюмом і Слов'янськом та відбили позиції в низці населених пунктів
Наслідки обстрілів Ізюму, ілюстративне фото
Фото: Україна оперативно

Російські війська намагалися просунутися на північний захід від Ізюму.

Про це повідомили в американському Інституті ведення війни (ISW).

Українські сили провели серію локалізованих контратак між Ізюмом і Слов'янськом і відбили позиції в низці населених пунктів.

Окупанти продовжували наземні атаки на північний схід і південь від Бахмута.

РФ продовжувала спроби наступу на Піски та здійснила обмежений наземний удар на південний захід від Донецька.

У ISW зазначають, що перед російським вищим командуванням стоїть дилема, cерйозність якої, можливо, залежить від здатності України вести значні контрнаступальні операції на кількох напрямках одночасно.

Якщо Україна зможе посилити позиції навколо Ізюму, продовжуючи перехід до контрнаступу на Херсон, тоді російські війська постануть перед дуже складним вибором.

Їм, ймовірно, доведеться вирішити: 

  • або залишити свої позиції на заході навколо Ізюму на користь оборони своїх наземних ліній зв’язку далі на півночі та сході, 
  • або залучити більше особового складу та техніки, щоб спробувати утримати поточну лінію фронту. 

“Однак такі сили мали б прийти з іншої осі, що поставило б під загрозу інші досягнення Росії”, – підкреслили аналітики.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни також заявили, що підготовка до контрнаступу на Херсон вперше дозволяє Україні розпочати активно формувати хід війни. ЗСУ, ймовірно, перехоплюють стратегічну ініціативу та змушують Росію перерозподіляти сили та змінювати пріоритети.

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