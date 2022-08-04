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За очне навчання у школах виступають 53% батьків школярів Сумщини, - Живицький

Фахівці ДСНС вже обстежили 96% захисних споруд у Сумській області.

За очне навчання у школах виступають 53% батьків школярів Сумщини, - Живицький
Фото: Дмитро Живицький

Опитування батьків школярів Сумщини показало, що 53% виступають за очне навчання. Але рішення про відкриття буде прийматись по кожному закладу освіти окремо. 

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“44 укриття  в закладах освіти Сумщини повністю готові до використання за призначенням. Позитивні висновки отримали і 107 споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів”, - зазначив Живицький. 

Він додав, що влада області розробляє варіанти змішаної форми навчання: онлайн/офлайн, позмінно з урахуванням місткості укриттів.

Тобто, одночасно в школі чи садочку перебуватиме рівно та кількість людей, яку зможе вмістити укриття, згідно з нормативами. 

При цьому виключно у форматі онлайн будуть проводитись заняття в школах, які розташовані у 25-кілометровій прикордонній зоні, або у громадах, де ведуться бойові дії. 

“Для всіх діточок, які першого вересня з тих чи інших причин не зможуть сісти за шкільну парту, на базі Сумської обласної гімназії-інтернату для талановитих і творчо обдарованих дітей, розпочне роботу дистанційна школа”, - додав Живицький. 

Він підкреслив, що уроки в ній проводитимуть найкращі фахівці області. 

Нагадаємо, зранку 4 серпня російські військові обстріляли три громади в Сумській області. Внаслідок обстрілів виникли пожежі в Новослобідській громаді.

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