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На озері у Борисполі зафіксували масовий мор риби

Причини мору мають встановити фахівці. 

На озері у Борисполі зафіксували масовий мор риби
Фото: Скріншот з відео

Сьогодні, 4 серпня, на Олесницькому озері в Борисполі помітили масовий мор риби. Щоб з'ясувати його причину, фахівці взяли аналіз води та риби. 

Про це повідомив мер Борисполя Володимир Борисенко. 

“Не виключаємо ні природні чинники, які могли спричинити загибель риби, ні забруднення відходами”, - розповів Борисенко. 

Як повідомила ТРС Бориспіль, на Олесницькому озері подохли соми, щуки та коропи. Комунальники разом з добровольцями пожежної команди "Штурм" чистили водойму від дохлої риби, якої набралось два тракторні причепи. 

 

 

Раніше повідомлялось, що для вирішення проблеми сміття в Київській області найкращим було б створення спільного комунального підприємства між сусідніми громадами із залученням до проєкту Києва. Влада Борисполя запропонувала для розміщення підприємства з переробки  побутових відходів та сміття земельну ділянку площею 17 га  з можливим додатковим використанням ще 20 га неподалік Об’їзної дороги. 

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