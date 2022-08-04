Наєв про оборону Київщини: "Цим напрямком ворог більше не пройде"

Київська область надійно захищена від можливих російських спроб наступу. Оборонні позиції розташовані саме там, де найбільша ймовірність наступальних дій.

Про це командувач Обʼєднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив після відвідування однієї з ключових позицій військових у Північній операційній зоні, йдеться у фейсбуці Командування ОС ЗСУ.

"Ми проаналізували попередні дії противника на Київському напрямку та, вивчивши цей досвід, передбачили й наші адекватні дії. Оборонні позиції розташовані саме в тих місцях, де найбільша ймовірність наступу ворожих сил. Аналізуючи ймовірні ворожі дії, ми створили комплексну систему вогневого ураження, яка передбачає ураження противника на дальніх підступах та у найближчій глибині його бойових порядків", – пояснив Наєв.

Сили оборони Київщини складаються, зокрема, зі Збройних сил, Держприкордонслужби, Нацгвардії, поліції та СБУ.

"Своєю чергою населення, відчувши на собі тягар ворожої окупації, цілком підтримує Збройні Сили України та інші військові формування і правоохоронні органи. Впевнений, що ворог цим напрямком більше не пройде. Ми робимо все для того, щоби ця впевненість була реальною", – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Нагадаємо, що на Волинському та Поліському нещодавно провели тренування зі зв’язку генерального штабу збройних сил Білорусі. Окупанти продовжують використовувати територію республіки для перекидання диверсійно-розвідувальних груп на територію України.

У червні в Генштабі зазначили, що загрози нового наступу Росії на Київщину немає. Водночас це залежить від ситуації на фронті в інших регіонах, оскільки мета ворога – повне захоплення – незмінна.