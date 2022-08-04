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Учора ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів і 15 танків

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.

Учора ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів і 15 танків
Фото: Оперативне командування ‘Схід’

З 24 лютого по 4 серпня російська армія втратила на війні в Україні близько 41 500 військових. Минулої доби Збройні сили України знищили близько 150 окупантів, 15 танків і дві крилатих ракети.

Про це повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.08 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 41 500 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 789 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4 026 (+4) од,
  • артилерійських систем – 946 (+7) од,
  • РСЗВ – 260 (+1) од,
  • засобів ППО – 118 (+0) од,
  • літаків – 223 (+0) од,
  • гелікоптерів – 191 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 742 (+2),
  • крилатих ракет – 182 (+2),
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 960 (+38) од,
  • спеціальної техніки – 83 (+0).

 

Нагадаємо, ЗСУ відбили кілька штурмів російської армії на сході та півдні. Російські окупанти деморалізовані і зазнають втрат. Ворог вишукує будь-яку можливість отримати легке поранення, аби потрапити на територію РФ, вдається до самоскалічень та різноманітних симуляцій поганого здоров’я.

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