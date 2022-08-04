Одна людина зазнала поранень, загиблих немає.

Сьогодні вночі ворог завдав низки ударів по Запорізькій області. Пошкоджені й зруйновані житлові будинки, склади агрофірми, зерносховище.

Близько 3:30 ранку під час повітряної тривоги окупанти вдарили по околицях одного з районів Запоріжжя, повідомив у Telegram секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

"Зафіксовано два "прильоти". Руйнування зазнала багатоповерхівка та кілька приватних будинків. На щастя, людських жертв немає", – йдеться в повідомленні.

Фото: Запорізька ОВА у Telegram

У Запорізькій області одна ракета поцілила поблизу автомобільної траси в районі села Вільноандріївка. Постраждалих немає, уточнили в пресцентрі ОПУ.

Також ракетного обстрілу зазнав об’єкт інфраструктури в Заводському районі обласного центру – зафіксовано два “прильоти”. Є один постраждалий, який отримав поранення від осколків скла. Зараз перебуває в задовільному стані.

Фото: Запорізька ОВА у Telegram

“Близько четвертої години ночі окупант завдав удару по складах агрофірми в Тернуватській громаді. Постраждалих немає”, – зазначають в ОП.

Також о 02:10 було обстріляне село Новоіванівка Комишуваської громади. Руйнувань зазнали житлові будинки. Зруйновано зерносховище. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо, вранці 23 липня російські військові вдарили ракетами по околицях Запоріжжя. Ніхто не постраждав.