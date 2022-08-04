Минулої доби ворог випустив три ракети по Луганській області, п’ять разів застосовував ствольну артилерію, стільки ж – реактивну.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Зазначається, що атаки ворога підтримувалися мінометними та танковими обстрілами. У районах вісьмох населених пунктів росіяни бомбардували з повітря.

Фото: Сергій Гайдай у Telegram

“Окупанти щодня намагаються покращити тактичне положення за рахунок потужної роботи артилерії та чисельних штурмових дій”, – йдеться в повідомленні.

За словами Гайдая, втрати росіян значні, але вони їх не рахують, тому що піхоту вони поповнюють переважно жителями окупованих територій.

Фото: Сергій Гайдай у Telegram

“Росіянам вони не потрібні на майбутнє, бо вже вісім років населення “ЛНР” є тягарем для бюджету РФ. Зараз ці фінансові втрати чоловіки й відпрацьовують. На окупованих у 2014 році територіях вже мобілізували усіх, кого можна. Зараз забирають навіть незамінних шахтарів”, – розповідає голова ОВА.

Він додає, що страждають також ті, хто не встиг евакуюватися в безпечні регіони України. Їх направляють у військкомати проти волі.

“Лише в Старобільську цього тижня вже відправили на фронт близько 80 чоловіків. Ними й поповнюється склад штурмових груп, які ЗСУ регулярно знешкоджують”, – зауважив Гайдай.

3 серпня російські військові вимушені були відступити зі значними втратами на 14 ділянках, де вони намагалися покращити тактичне положення.

Нагадаємо, ЗСУ відбили кілька штурмів російської армії на сході та півдні. Російські окупанти деморалізовані й зазнають втрат. Ворог вишукує будь-яку можливість отримати легке поранення, аби потрапити на територію РФ, вдається до самоскалічень та різноманітних симуляцій поганого здоров’я.