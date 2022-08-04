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ЄС закликає Вірменію та Азербайджан припинити бойові дії

Зіткнення вже призвели до загибелі людей.

ЄС закликає Вірменію та Азербайджан припинити бойові дії
Фото: Le Reporter

Європейський союз закликає Азербайджан і Вірменію негайно припинити бойові дії біля Лачинського коридору та в інших місцях уздовж лінії зіткнення.

Про це заявив у Twitter представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.

“Головним є деескалація, повне дотримання режиму припинення вогню та повернення за стіл переговорів. ЄС залишається відданим наданню допомоги в подоланні напруженості”, – наголосив він.

Стано повідомив, що зіткнення вже призвели до загибелі людей і появи постраждалих.

За його словами, Євросоюз готовий сприяти подоланню напруженості і продовжувати свою участь у забезпеченні сталого миру і стабільності на Південному Кавказі.

Нагадаємо, між Азербайджаном та Вірменією знову спалахнули сутички за Нагірний Карабах. Міністерство оборони Азербайджану повідомило, що у середу, 3 серпня, було здійснено "терористично-диверсійну операцію проти підрозділів азербайджанської армії", в результаті якої загинув їхній військовий. За даними відомства, це сталося в напрямку Лачинського району, де тимчасово розміщено російський миротворчий контингент.

У МЗС Вірменії заявили, що саме Азербайджан порушив угоду про припинення вогню, яка діяла з листопада 2020 року.

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