ЄС закликає Вірменію та Азербайджан припинити бойові дії

Зіткнення вже призвели до загибелі людей.

Європейський союз закликає Азербайджан і Вірменію негайно припинити бойові дії біля Лачинського коридору та в інших місцях уздовж лінії зіткнення.

Про це заявив у Twitter представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.

“Головним є деескалація, повне дотримання режиму припинення вогню та повернення за стіл переговорів. ЄС залишається відданим наданню допомоги в подоланні напруженості”, – наголосив він.

Armenia/Azerbaijan: 🇪🇺 calls for immediate cessation of the latest hostilities around Lachin corridor & Line of Contact.Key is to de-escalate, fully respect the ceasefire & return to the negotiating table. EU remains committed to help overcome tensions https://t.co/9BTCaR9QaK — Peter Stano (@ExtSpoxEU) August 3, 2022

Стано повідомив, що зіткнення вже призвели до загибелі людей і появи постраждалих.

За його словами, Євросоюз готовий сприяти подоланню напруженості і продовжувати свою участь у забезпеченні сталого миру і стабільності на Південному Кавказі.

Нагадаємо, між Азербайджаном та Вірменією знову спалахнули сутички за Нагірний Карабах. Міністерство оборони Азербайджану повідомило, що у середу, 3 серпня, було здійснено "терористично-диверсійну операцію проти підрозділів азербайджанської армії", в результаті якої загинув їхній військовий. За даними відомства, це сталося в напрямку Лачинського району, де тимчасово розміщено російський миротворчий контингент.

У МЗС Вірменії заявили, що саме Азербайджан порушив угоду про припинення вогню, яка діяла з листопада 2020 року.