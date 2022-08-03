Росія завдала ракетного удару по Львівщині (оновлено)
Росія завдала ракетного удару по Львівщині (оновлено)
У Миколаєві росіяни влучили в супермаркет і кінно-спортивну школу (оновлено)
У Миколаєві росіяни влучили в супермаркет і кінно-спортивну школу (оновлено)
Ворог розпочав створення ударного угруповання на Криворізькому напрямку, – ОК “Південь”
Ворог розпочав створення ударного угруповання на Криворізькому напрямку, – ОК “Південь”
Росіяни обстріляли ракетами Харків (оновлено)
Росіяни обстріляли ракетами Харків (оновлено)
Кулеба підписав подання на призначення ексгенпрокурорки Венедіктової послом у Швейцарії
Кулеба підписав подання на призначення ексгенпрокурорки Венедіктової послом у Швейцарії
На виході в Чорне море підірвався плавучий кран
На виході в Чорне море підірвався плавучий кран
​Новий пакет демократії
​Новий пакет демократії
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Чорноморський флот РФ зазнав чергової невдачі, – Міноборони Великої Британії
Чорноморський флот РФ зазнав чергової невдачі, – Міноборони Великої Британії
ГоловнаСуспільствоВійна

Литва передала Україні обладнання для боротьби з безпілотниками

Передане обладнання вироблено в Литві.

Литва передала Україні обладнання для боротьби з безпілотниками
Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ

Сьогодні, 3 серпня, литовські волонтери передали ЗСУ партію високотехнологічного обладнання литовського виробництва для боротьби з безпілотними авіаційними комплексами росіян.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ. 

Представниками литовської телекомпанії “Nonprofit Corporation “Laisves TV” було зібрано понад 5 млн євро добровільних внесків на закупівлю і подальшу передачу ЗСУ турецького БпЛА Bayraktar

Оскільки турецька сторона передала ЗСУ Bayraktar на безоплатній основі, то 1,98 млн євро з цих коштів були витрачені на виготовлення і надання Україні комплексів протидії БпЛА Sly Wiper.

Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ

Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, Іран, ймовірно, надіслав першу партію безпілотників до Росії для польових випробувань.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також