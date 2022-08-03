Сьогодні, 3 серпня, литовські волонтери передали ЗСУ партію високотехнологічного обладнання литовського виробництва для боротьби з безпілотними авіаційними комплексами росіян.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Представниками литовської телекомпанії “Nonprofit Corporation “Laisves TV” було зібрано понад 5 млн євро добровільних внесків на закупівлю і подальшу передачу ЗСУ турецького БпЛА Bayraktar.

Оскільки турецька сторона передала ЗСУ Bayraktar на безоплатній основі, то 1,98 млн євро з цих коштів були витрачені на виготовлення і надання Україні комплексів протидії БпЛА Sly Wiper.

Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ

Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, Іран, ймовірно, надіслав першу партію безпілотників до Росії для польових випробувань.