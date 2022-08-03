Окупаційна влада Маріуполя наказала пускати на дрова дерева з парків, - Андрющенко

“Влада” у тимчасово окупованому Росією Маріуполі наказала в терміновому порядку почати заготовку дров на зимовий період.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“За відсутності/недостатності пошкоджених або аварійних дерев зелена зона Маріуполя пішла “під ніж”, - повідомив Андрющенко.

Як раніше повідомлялось, у Маріуполі російські окупанти пробують ремонтувати зруйновані власними обстрілами будинки, однак це більше нагадує ілюзію відновлювальних робіт.

Нагадаємо, що в Приморському районі Маріуполя російські окупанти будують “збірні бетонні курники” під виглядом багатоповерхівок.