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Окупаційна влада Маріуполя наказала пускати на дрова дерева з парків, - Андрющенко

Руйнування Маріуполя Росією продовжується.

Окупаційна влада Маріуполя наказала пускати на дрова дерева з парків, - Андрющенко
Фото: Скріншот з відео

“Влада” у тимчасово окупованому Росією Маріуполі наказала в терміновому порядку почати заготовку дров на зимовий період. 

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“За відсутності/недостатності пошкоджених або аварійних дерев зелена зона Маріуполя пішла “під ніж”, - повідомив Андрющенко. 

Як раніше повідомлялось, у Маріуполі російські окупанти пробують ремонтувати зруйновані власними обстрілами будинки, однак це більше нагадує ілюзію відновлювальних робіт.

Нагадаємо, що в Приморському районі Маріуполя російські окупанти будують “збірні бетонні курники” під виглядом багатоповерхівок.

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