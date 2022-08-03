Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція України спільно з Фондом ООН у галузі народонаселення (UNFPA) презентували мобільний додаток для жінок, які постраждали від домашнього, гендерно зумовленого насильства або перебувають у групі ризику. Презентація відбулася за підтримки першої леді Олени Зеленської.

Про це повідомили на сайті Президента України.

Проєкт реалізували за підтримки посольства Великобританії в межах "Партнерства Біарриц".

На думку розробників, додаток полегшить отримання допомоги тим жінкам, які не можуть зателефонувати в поліцію через фізичні особливості (наприклад, вади), тотальний контроль особистого життя, відсутність коштів на рахунку тощо.

Основною перевагою додатка є прямий зв’язок з поліцією через кнопку SOS, без дзвінка на 102 та з автоматичним визначенням місця перебування постраждалої за допомогою геолокації.

Завантажити його можна як у Google Play, так і в App Store.

Додаток розробили таким чином, що він цілком непримітний для насильника, і це дає змогу постраждалій без остраху встановити застосунок на смартфоні.

Зовнішній інтерфейс замасковано під звичайний додаток. Кнопку виклику поліції, корисну інформацію та контакти інших служб допомоги можна знайти тільки у прихованому інтерфейсі, доступ до якого має лише власниця смартфона.

Назву додатка не розголошують задля безпеки користувачок.

Дізнатися подробиці про назву і встановлення розробки можна, зателефонувавши на гарячу лінію 116-123.

МВС і Фонд ООН у галузі народонаселення планують поширювати інформацію про додаток серед тих жінок, яким він потрібен, при цьому зважати на їхню безпеку та конфіденційність.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ у Києві зареєстрували понад чотири тисячі звернень щодо домашнього насильства.

На Донеччині до війни розширили мережу спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства.