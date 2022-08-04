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США нададуть матеріально-технічну допомогу з розмінування звільнених територій, - Маляр

Наслідки війни ліквідовуватимуть ще не одне десятиліття.

США нададуть матеріально-технічну допомогу з розмінування звільнених територій, - Маляр
Ганна Маляр
Фото: Анна Стешенко

Компанія Tetra Tech - офіційний представник Державного департаменту США - надасть допомогу у сфері протимінної діяльності.

Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає кореспондент LB.ua.

За її словами, наслідки війни ліквідовуватимуть ще не одне десятиліття, а уряд США є найбільшим спонсором з питань розмінування у світі.

«Заступник міністра оборони України В’ячеслав Шаповалов зустрівся зі співробітниками американської компанії Tetra Tech - офіційного представника Департаменту США в Україні, на яке покладено завдання допомоги Україні у сфері протимінної діяльності», - заявила вона.

Наразі Україна потребує матеріально-технічної допомоги для підрозділів, що залучені до розмінування на звільнених від окупантів територіях.

«Така допомога буде надаватися в основному пакеті з гуманітарного розмінування Департаменту США», - сказала заступниця міністра оборони України.

Нагадаємо, раніше в ДСНС заявляли, що на розмінування України знадобиться десять років.

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