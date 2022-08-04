Кучма: "Використати стратегічну ядерну зброю Росія може лише проти США, але Путін не самогубця"

Другий президент України Леонід Кучма не вірить, що Росія може застосувати ядерну зброю, однак він назвав сценарії, за яких така можливість все ж існує.

Про це він розповіві в інтерв'ю Бі-бі-сі.

"Погрози ядерною зброєю - це завжди серйозно. Можете повірити мені як людині, яка пів життя присвятила ракетним розробкам. Ядерна зброя - така річ, що все, що її стосується, це завжди серйозно. Думаю, ви мали на увазі не так серйозність, як реальність цих погроз", - сказав Кучма.

Він пояснив, що до стратегічної ядерної зброї держава може вдатися або при наявності реальної загрози самому своєму існуванню, або ж у відповідь на вже завданий удар, як таку собі "відплату з того світу".

"Використати таку зброю Росія може лише проти США, такі вже особливості розміщення та націлювання міжконтинентальних ракет. Але ж Путін, що б він не розказував, прекрасно знає, що США йому не загрожують та першими не вдарять. Застосування стратегічної ядерної зброї означає автоматичне отримання удару у відповідь та гарантовану загибель - є навіть такий термін у геополітиці "гарантоване взаємне знищення". Путін не самогубця", - сказав Кучма.

"Що ж до тактичної ядерної зброї, то тут, на жаль, ситуація складніша. Цієї небезпеки я б не виключав. Річ у тім, що без'ядерна Україна не здатна відповісти Росії адекватно. А саме відчуття безкарності вже більш ніж десять років є головним двигуном дій Путіна. Якщо стан речей на фронті буде загрожувати - ні, не існуванню чи безпеці Росії, а виключно політичним позиціям Путіна та стабільності його режиму, - то Кремль може застосувати тактичну ядерну зброю", - додав він.

На думку Кучми, зупинити Путіна можуть наші західні союзники.

"Я вже говорив, що превентивне оголошення санкцій могло стати чинником стримування Росії від вторгнення. Я впевнений, що чітке попередження Путіна з боку, наприклад, Сполучених Штатів, про військову відповідь на застосування ядерної зброї проти неядерної України також цілком здатне зупинити його. І я не виключаю, що по прямих каналах зв'язку таке попередження вже було зроблене", - додав він.

Нагадаємо, Кучма раніше назвав Будапештський меморандум однією з основних помилок, допущених владою за часів незалежності.

У березні 2018 року Путін присвятив розповіді про нову російську зброю значну частину свого щорічного послання до Федеральних Зборів. Він заявив, що в РФ створена і успішно пройшла випробування нова крилата ракета з енергетичною ядерною установкою, яка "володіє необмеженим радіусом дії і непередбачуваною траєкторією польоту".

Президент РФ також заявляв, що у разі ядерної війни росіяни "потраплять в рай, а решта - просто здохнуть". З тих пір і сам Путін, й інші російські чиновники та пропагандисти періодично погрожують світу ядерним ударом.