Північноатлантичний альянс планує створити єдиний трастовий фонд, який фінансуватиме відповідні потреби України.

Про це повідомив в інтерв’ю LB.ua заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

Що стосується реструктуризації програм, колись існувало до шести трастових фондів НАТО, які фінансували різні елементи допомоги Україні. Якісь фінансували розмінування, якісь – навчання військовослужбовців тощо.

За словами заступника голови ОП, гуманітарне розмінування – дуже важлива тема.

“Ця робота вже розпочалася, але ми потребуємо відповідних фахівців, обладнання, коштів. НАТО готова в цьому допомагати, і це важлива допомога”, – зазначив Жовква.

Він зауважив, що НАТО, не маючи змоги надавати Україні летальну зброю, робитиме усе можливе, щоби постачати нелетальне озброєння.

“Це не менш важливо у часи війни, адже Україні потрібні додаткові паливно-мастильні матеріали, засоби боротьби з БПЛА, медикаменти, медичні аптечки натівського стандарту”, – зауважив він.

Нагадаємо, на саміті у червні лідери країн-членів НАТО ухвалили комплексний план щодо України, який, окрім надання нелетальної зброї, передбачатиме реструктуризацію попередніх спільних програм та переходу на сучасне озброєння.