Росіяни посилюють терор проти мешканців Херсонщини

ЗСУ звільняють все більше населених пунктів у Херсонській області, тому загарбники посилюють терор щодо місцевого населення.

Про це повідомив у Telegram перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

За його словами, кількість повідомлень про посилення фільтраційних процедур на Херсонщині стабільно зростає.

Зазначається, що “прокачування” ворогом населення перед проведенням шоу “референдум” не дає відчутних результатів – симпатиків “руського міра” не додається, тож терор – єдиний інструмент окупантів для стримування населення від протестів.

“ЗСУ насипають загарбникам щодня, і з кожним днем визволення Херсонщини дедалі ближче”, – сказав Соболевський.

Нагадаємо, заступник голови Офісу президента Ігор Жовква впевнений, що попри постійні повідомлення РФ про проведення псевдореферендумів на окупованих територіях Херсонщини, “голосування” не відбудуться. Україна поверне захоплені території.

До слова, станом на 1 серпня ЗСУ звільнили 46 населених пунктів Херсонської області.