На околицях столиці Німеччини в районі Грюневальд горить склад з амуніцією та боєприпасами.

Про це повідомляє у Twitter пожежна служба Берліна.

Зазначається, що пожежа виникла після п'ятої години ранку четверга. Причиною займання називають ненавмисний вибух на місці підривів снарядів, що призвело до підпалення сховища боєприпасів, яке належить берлінській поліції.

До боротьби з вогнем залучено понад 100 пожежників. Їхню роботу постійно ускладнюють вибухи, що не дозволяють поки розпочати гасіння.

Фото: Пожежна служба Берліна у Twitter

Площа займання становить близько 15 тис. квадратних кілометрів. Надзвичайна спека в Берліні може спричинити подальше поширення вогню.

Через пожежу є перебої в роботі метро та приміської електрички.

Нагадаємо, Німеччина відправила Україні важке протипожежне обладнання і засоби цивільного захисту.