Уночі Росія завдала удару по Запоріжжю, вранці влаштувала інтенсивні обстріли Марʼїнки і Красногорівки, – ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Вінниччині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині.

У Запоріжжі та Запорізькому районі вночі були "прильоти". Інформація щодо наслідків наразі уточнюється, йдеться у зведенні від військових адміністрацій.

Сьогодні зранку ворог вчинив мінометні обстріли Путивльської та Краснопільської громад Сумщини. Попередньо, без втрат і руйнувань. За минулу добу росіяни здійснили шість обстрілів прикордонних Краснопільської, Миропільської та Юнаківської громад області.

На Чернігівщині за минулу добу було чотири обстріли прикордонних територій. З них два – вночі, по територіях біля сіл Новгород-Сіверського району. Без втрат та руйнувань.

Також ворог обстріляв з "градів" два райони Дніпропетровської області – Нікопольський та Криворізький. У Нікопольському, попередньо, без постраждалих. Один будинок знищений, майже 50 – пошкоджені. На трьох місцевих підприємствах пошкоджені будівлі та транспорт. У місті перебита лінія електропередач. Кілька тисяч нікопольчан без світла.

У Криворізькому районі ворог ударив з "ураганів" по двох громадах – Широківській та Карпівській. У Широкому є руйнування житла. Пораненій жінці надано допомогу.

У Харківській області вночі зафіксовано чотири пуски ракет (імовірно ЗРК С-300) з напрямку Бєлгорода по Харкову. Дві ракети влучили в промисловий об’єкт Немишлянського району. Ще дві, попередньо, в Індустріальний район. Дані щодо наслідків з’ясовуються. Постраждалих немає.

По області обстрілювали Чугуївський, Харківський, Ізюмський райони. У м. Чугуїв були влучання в п’ятиповерховий житловий будинок. У Харківському районі – кілька прильотів на території приватних домоволодінь. Протягом доби по області госпіталізували чотирьох цивільних, одна людина загинула.

На Луганщині протягом минулої доби ворог випустив три ракети, п’ять разів застосував ствольну артилерію, ще п’ять – реактивну. Атаки ворога підтримувалися мінометними та танковими обстрілами. У районах вісьмох населених пунктів росіяни бомбардували з повітря. Продовжується насильницька мобілізація на тимчасово окупованих територіях. За наявною інформацією, лише в Старобільську цього тижня росіяни відправили на фронт близько 80 чоловіків.

На Донеччині зранку інтенсивні обстріли Мар'їнки й Красногорівки. Обстріл центральної частини Авдіївки. Бої в районі селища Піски тривали майже всю ніч. Уночі – ракетний удар та артилерійський обстріл опорної школи в селищі Очеретине.

Населені пункти, які потрапили під обстріли за минулу добу: житлові сектори Авдіївки (також кемпінг, адмінбудівля), Бахмута, Сіверська, Соледара, с. Шевченко, Ласточкине, Бахмутське, Георгіївка, поле в м. Часів Яр. Область залишається без газу і частково без води й електрики. Триває евакуація населення. За добу троє мирних були вбиті, пʼятеро поранені.

Сьогодні близько 04:00 та після 06:00 у Миколаєві пролунали потужні вибухи. Під обстріли потрапили два райони міста. За попередньою інформацією пошкоджено житлові будинки, унаслідок потрапляння боєприпасів та їхніх уламків виникла пожежа. Попередньо, без жертв та постраждалих. Детальна інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється. Сьогодні вночі також були обстріли с. Явкине Баштанської громади. Попередньо без жертв. Суттєвих пошкоджень немає.

На Херсонщині ситуація залишається напруженою, протягом доби на території області йшли бойові дії, вибухи було чутно практично у всіх громадах. У Кочубеївській громаді внаслідок обстрілу росіяни поранили двох місцевих жителів. Майже щодня є поранені в інших громадах Бериславського району. Більшість окупованих сіл значно пошкоджені, а звільнені села практично знищені.

Продовжують надходити повідомлення про викрадення людей; окупанти викрали голову Горностаївської громади на Херсонщині Сергія Ляхно, напередодні він відмовився від співпраці з рашистами. На своїх пропагандистських ЗМІ окупанти продовжують анонсувати проведення референдуму.

Нагадаємо, згідно зі зведенням Генштабу, окупанти намагалися покращити тактичне положення на напрямках Стряпівка – Соледар, Доломітне – Травневе, Відродження – Вершина, Покровське – Бахмут, Василівка – Яковлівка, Семигірʼя – Вершина. На всіх вказаних напрямках ворог успіху не мав та відійшов. Веде наступальні дії в напрямку Новолуганське – Кодема, бойові дії тривають.