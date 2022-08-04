Воїни Десантно-штурмових військ знищили групу російських загарбників у Донецькій області.
Про це повідомляють у Telegram Десантно-штурмові війська ЗС України.
Зазначається, що на Донеччині, десантники 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України знищили групу російських окупантів.
“На знімках представлені "демілітаризовані" загарбники, їхні особисті речі та шестимісячні контракти, які дозволяють їм "правильно" повернутися додому та подарувати рідним нову "Ладу", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, ЗСУ відбили кілька штурмів російської армії на сході та півдні. Російські окупанти деморалізовані і зазнають втрат. Ворог вишукує будь-яку можливість отримати легке поранення, аби потрапити на територію РФ, вдається до самоскалічень та різноманітних симуляцій поганого здоров’я.