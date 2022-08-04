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Українські десантники знищили групу окупантів на Донеччині

Військові оприлюднили фото “демілітаризованих загарбників”.

Українські десантники знищили групу окупантів на Донеччині
Фото: Десантно-штурмові війська ЗСУ у Telegram

Воїни Десантно-штурмових військ знищили групу російських загарбників у Донецькій області.

Про це повідомляють у Telegram Десантно-штурмові війська ЗС України.

Зазначається, що на Донеччині, десантники 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України знищили групу російських окупантів.

Фото: Десантно-штурмові війська ЗСУ у Telegram

“На знімках представлені "демілітаризовані" загарбники, їхні особисті речі та шестимісячні контракти, які дозволяють їм "правильно" повернутися додому та подарувати рідним нову "Ладу", – йдеться в повідомленні.

Фото: Десантно-штурмові війська ЗСУ у Telegram

Нагадаємо, ЗСУ відбили кілька штурмів російської армії на сході та півдні. Російські окупанти деморалізовані і зазнають втрат. Ворог вишукує будь-яку можливість отримати легке поранення, аби потрапити на територію РФ, вдається до самоскалічень та різноманітних симуляцій поганого здоров’я.

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