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ЗСУ знищили у Чорнобаївці пункт управління чорноморського флоту окупантів

За добу на півдні був ліквідований 31 рашист.

ЗСУ знищили у Чорнобаївці пункт управління чорноморського флоту окупантів
Ілюстративне фото
Фото: CNN

Збройні сили України знищили у селі Чорнобаївка на Херсонщині пункт управління 22-го армійського корпусу берегових військ чорноморського флоту окупантів.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Окрім того, українська авіація завдала два удари по опорних пунктах ворога в районах Благодатного і Правдиного.

Загалом за результатами виконання вогневих завдань ракетно-артилерійські підрозділи ліквідували на півдні 31 рашиста.

Також знищено техніку окупанта:

  • танк Т-72, 
  • гаубиці «Гвоздика» і «Мста-Б», 
  • 2 міномети, 
  • 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки,
  • безпілотник-розвідник.

Повний обсяг ворожих втрат дорозвідується.

Нагадаємо, російські окупанти втратили в Україні вже близько 41 350 військових, 1774 танки, 4022 бойові броньовані машини і 939 артилерійські системи.

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