ЗСУ знищили у Чорнобаївці пункт управління чорноморського флоту окупантів

Збройні сили України знищили у селі Чорнобаївка на Херсонщині пункт управління 22-го армійського корпусу берегових військ чорноморського флоту окупантів.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
Окрім того, українська авіація завдала два удари по опорних пунктах ворога в районах Благодатного і Правдиного.
Загалом за результатами виконання вогневих завдань ракетно-артилерійські підрозділи ліквідували на півдні 31 рашиста.
Також знищено техніку окупанта:
- танк Т-72,
- гаубиці «Гвоздика» і «Мста-Б»,
- 2 міномети,
- 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки,
- безпілотник-розвідник.
Повний обсяг ворожих втрат дорозвідується.
Нагадаємо, російські окупанти втратили в Україні вже близько 41 350 військових, 1774 танки, 4022 бойові броньовані машини і 939 артилерійські системи.