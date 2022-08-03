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Росія втратила в Україні вже 41 350 військових

Найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.

Росія втратила в Україні вже 41 350 військових
Фото: facebook/Генеральний штаб ЗСУ

Російські окупанти втратили в Україні вже близько 41 350 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.08 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 41350 (+180) осіб ліквідовано;
  • танків - 1774 (+6);
  • бойових броньованих машин - 4022 (+8);
  • артилерійських систем - 939 (+3);
  • РСЗВ - 259 (+0);
  • засоби ППО - 118 (+1);
  • літаків - 223 (+0);
  • гелікоптерів - 191 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 740 (+1);
  • крилаті ракети - 180 (+6);
  • кораблі /катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2922 (+8);
  • спеціальна техніка - 83 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, вчора ЗСУ знищили ще 140 окупантів і один гелікоптер.

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