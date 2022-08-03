Росія втратила в Україні вже 41 350 військових

Найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.

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Російські окупанти втратили в Україні вже близько 41 350 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.08 орієнтовно склали:

особового складу - близько 41350 (+180) осіб ліквідовано;

танків - 1774 (+6);

бойових броньованих машин - 4022 (+8);

артилерійських систем - 939 (+3);

РСЗВ - 259 (+0);

засоби ППО - 118 (+1);

літаків - 223 (+0);

гелікоптерів - 191 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 740 (+1);

крилаті ракети - 180 (+6);

кораблі /катери - 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 2922 (+8);

спеціальна техніка - 83 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, вчора ЗСУ знищили ще 140 окупантів і один гелікоптер.