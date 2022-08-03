Росія втратила в Україні вже 41 350 військових

Російські окупанти втратили в Україні вже близько 41 350 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.08 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 41350 (+180) осіб ліквідовано;
- танків - 1774 (+6);
- бойових броньованих машин - 4022 (+8);
- артилерійських систем - 939 (+3);
- РСЗВ - 259 (+0);
- засоби ППО - 118 (+1);
- літаків - 223 (+0);
- гелікоптерів - 191 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 740 (+1);
- крилаті ракети - 180 (+6);
- кораблі /катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2922 (+8);
- спеціальна техніка - 83 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.
Нагадаємо, вчора ЗСУ знищили ще 140 окупантів і один гелікоптер.