На ньому під пісню американського гурту Metallica показано, як РСЗВ вночі знищують ворога.

Міністерство оборони оприлюднило відео роботи реактивних систем залпового вогню HIMARS проти російських окупантів.

Відео опубліковане на сторінці відомства у Twitter.

На ньому під пісню американського гурту Metallica показано, як РСЗВ вночі знищують ворога.

"Світло йде. Виходять HIMARS. Відходять росіяни. Кожен російський окупант в Україні – у тексті цієї пісні... І вже спить з відкритим оком…, – йдеться у підписі.

Exit light. Enter HIMARS. Exit russians.

Every russian occupier in Ukraine lyrics of this song...🔥

And already sleeps with one eye open…



Music by @Metallica pic.twitter.com/KCDmumqPpW — Defence of Ukraine (@DefenceU) August 2, 2022

Нагадаємо, 23 червня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що установки HIMARS уже прибули в Україну.

Пізніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також показав відео ударів HIMARS по позиціях ворогів.