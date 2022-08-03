​Денис Шарапов: «Головне завдання – збільшувати обсяги постачання зброї в Україні. З ним ми прокидаємося та засинаємо»
​Денис Шарапов: «Головне завдання – збільшувати обсяги постачання зброї в Україні. З ним ми прокидаємося та засинаємо»
Росія завдала ракетного удару по Львівщині (оновлено)
Росія завдала ракетного удару по Львівщині (оновлено)
ОК "Південь" про перекидання сил ворога зі сходу на південь: "Є певний маневр, ми його спостерігаємо"
ОК "Південь" про перекидання сил ворога зі сходу на південь: "Є певний маневр, ми його спостерігаємо"
Українська ППО збила 7 з 8 крилатих ракет, які Росія випустила з Каспію, - Повітряні Сили
Українська ППО збила 7 з 8 крилатих ракет, які Росія випустила з Каспію, - Повітряні Сили
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Рашагейт в Італії. Як «праві» за змовою з росіянами зняли уряд Драгі
Рашагейт в Італії. Як «праві» за змовою з росіянами зняли уряд Драгі
Чорноморський флот РФ зазнав чергової невдачі, – Міноборони Великої Британії
Чорноморський флот РФ зазнав чергової невдачі, – Міноборони Великої Британії
ГоловнаСуспільствоВійна

У Міноборони показали відео роботи HIMARS

На ньому під пісню американського гурту Metallica показано, як РСЗВ вночі знищують ворога.

У Міноборони показали відео роботи HIMARS
РСЗВ HIMARS в Україні.
Фото: defence-ua.com

Міністерство оборони оприлюднило відео роботи реактивних систем залпового вогню HIMARS проти російських окупантів.

Відео опубліковане на сторінці відомства у Twitter.

На ньому під пісню американського гурту Metallica показано, як РСЗВ вночі знищують ворога.

"Світло йде. Виходять HIMARS. Відходять росіяни. Кожен російський окупант в Україні – у тексті цієї пісні... І вже спить з відкритим оком…, – йдеться у підписі.

Нагадаємо, 23 червня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що установки HIMARS уже прибули в Україну.

Пізніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також показав відео ударів HIMARS по позиціях ворогів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також