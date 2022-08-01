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В Україну прибули чотири РСЗВ HIMARS, − Резніков

Міністр оборони України подякував президенту США і американському народу за допомогу.

В Україну прибули чотири РСЗВ HIMARS, − Резніков
Фото: Олексій Резніков у Twitter

Ще чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS прибули в Україну зі Сполучених Штатів. 

Про це повідомив у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.

"Чотири додаткові HIMARS прибули в Україну. Я вдячний президентові США Джо Байдену, міністрові оборони США Ллойду Остіну й американському народові за посилення української армії”, − написав міністр.

За його словами, ЗСУ довели, що вміють поводитися з цією зброєю.

“Звук залпу HIMARS став хітом цього літа на передовій!" − підсумував Резніков. 

 

Нагадаємо, в Україну з Німеччини прибули далекобійні ракетні системи залпового вогню MARS II.

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