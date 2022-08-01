В Україну прибули чотири РСЗВ HIMARS, − Резніков

Ще чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS прибули в Україну зі Сполучених Штатів.
Про це повідомив у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.
"Чотири додаткові HIMARS прибули в Україну. Я вдячний президентові США Джо Байдену, міністрові оборони США Ллойду Остіну й американському народові за посилення української армії”, − написав міністр.
За його словами, ЗСУ довели, що вміють поводитися з цією зброєю.
“Звук залпу HIMARS став хітом цього літа на передовій!" − підсумував Резніков.
Нагадаємо, в Україну з Німеччини прибули далекобійні ракетні системи залпового вогню MARS II.