В Україну прибули чотири РСЗВ HIMARS, − Резніков

Міністр оборони України подякував президенту США і американському народу за допомогу.

Ще чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS прибули в Україну зі Сполучених Штатів.

Про це повідомив у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.

"Чотири додаткові HIMARS прибули в Україну. Я вдячний президентові США Джо Байдену, міністрові оборони США Ллойду Остіну й американському народові за посилення української армії”, − написав міністр.

За його словами, ЗСУ довели, що вміють поводитися з цією зброєю.

“Звук залпу HIMARS став хітом цього літа на передовій!" − підсумував Резніков.

Нагадаємо, в Україну з Німеччини прибули далекобійні ракетні системи залпового вогню MARS II.