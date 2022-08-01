ЗСУ звільнили 46 населених пунктів Херсонської області

У Херсонській області вже деокуповано 46 населених пунктів, але населенню все одно бажано евакуюватися в безпечніші регіони до повного звільнення області.

Про це повідомив виконувач обов'язків голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій.

"На Херсонщині на сьогодні вже деокуповано 46 населених пунктів, більшість − це на півночі (області − ред.), яка межує з Дніпропетровською областю, і трохи на півдні, на межі з Миколаївською областю", − сказав він.

Зазначається, що на деокупованій території "є села, які практично зруйновані на 90%, − вони й сьогодні перебувають під постійними обстрілами, населення переважно виїхало".

Бутрій наголосив, що ситуація в Херсонській області критична. Він укотре закликав жителів евакуюватися у безпечніші регіони.

"Щоб себе убезпечити, я рекомендую евакуюватися на безпечніші території до звільнення області", − сказав Бутрій.

Нагадаємо, евакуація з Херсонщини продовжується "дорогою життя" до Запоріжжя. ЗСУ продовжують відтісняти ворога на Херсонському напрямку.