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ЗСУ звільнили 46 населених пунктів Херсонської області

Ситуація на Херсонщині критична.

ЗСУ звільнили 46 населених пунктів Херсонської області
Наслідки обстрілів у Херсонській області. Ілюстративне фото
Фото: Facebook/Оперативне командування "Південь"

У Херсонській області вже деокуповано 46 населених пунктів, але населенню все одно бажано евакуюватися в безпечніші регіони до повного звільнення області.

Про це повідомив виконувач обов'язків голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій.

"На Херсонщині на сьогодні вже деокуповано 46 населених пунктів, більшість − це на півночі (області − ред.), яка межує з Дніпропетровською областю, і трохи на півдні, на межі з Миколаївською областю", − сказав він.

Зазначається, що на деокупованій території "є села, які практично зруйновані на 90%, − вони й сьогодні перебувають під постійними обстрілами, населення переважно виїхало".

Бутрій наголосив, що ситуація в Херсонській області критична. Він укотре закликав жителів евакуюватися у безпечніші регіони.

"Щоб себе убезпечити, я рекомендую евакуюватися на безпечніші території до звільнення області", − сказав Бутрій.

Нагадаємо, евакуація з Херсонщини продовжується "дорогою життя" до Запоріжжя. ЗСУ продовжують відтісняти ворога на Херсонському напрямку. 

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