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Сьогодні в Києві вшановують пам'ять Лесі Українки

Виповнилось 109 років із дня її смерті.

Сьогодні в Києві вшановують пам'ять Лесі Українки
Фото: ПЕН Україна

Сьогодні вшановують пам’ять Лесі Українки. Цього дня проводяться урочистості на її могилі на Байковому кладовищі, в Музеї видатних діячів української культури та в публічній бібліотеці імені Лесі Українки.

Про це повідомили на сторінці Музею видатних діячів української культури у Facebook.

"1 серпня 1913 року відійшла у вічність особистість, що була справжнім генієм сучасності, талановита літераторка, громадська діячка, надзвичайно ерудована та мудра жінка. За свій короткий вік вона стала однією з найвизначніших жінок в історії України. Її вклад у розвиток та збереження справжньої української культури та державності є неоціненним", - йдеться у повідомленні.

На сторінці повідомляють, що з 14 до 17 години можна відвідати літературну експозицію музею, а о 15.00 розпочнеться віртуальна екскурсія меморіальною квартирою Косачів, де на екрані можна побачити евакуйовані з музею предмети експозиції.

Заходи можна відвідати за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 97. Вхід вільний.

Минулого року світ відзначав 150-річчя з дня народження Лесі Українки.

Крім того, нещодавно столичний театр Лесі Українки перестав бути театром "російської драми".

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