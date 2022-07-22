Понад $1 000 000 зібрав перший в Україні NFT-музей війни

Перший в Україні NFT-музей війни зібрав понад мільйон доларів для допомоги нашій державі.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

Отримані від продажу попередніх двох NFT-колекцій кошти переказали криптофонду Aid For Ukraine для допомоги Збройним Силам України.

"Туди ж будуть спрямовані кошти від продажу третьої NFT-колекції Warline, яка вже доступна на сайті музею. Віртуальні експонати відображають перебіг воєнних подій від початку російського вторгнення", –додали в міністерстві.

Нагадаємо, перший віртуальний музей війни, експонати якого можна купити, запустили в березні. Усі твори представлені в цифровому вигляді як NFT-токени.

Перша частина колекції містить твори українських художників. Далі музей доповнюватиметься і роботами митців з усього світу.