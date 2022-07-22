Росіяни обстріляли густонаселений район Харкова. Загинули троє людей, поранено понад 20 (оновлено)
Росіяни обстріляли густонаселений район Харкова. Загинули троє людей, поранено понад 20 (оновлено)
Російський наступ, ймовірно, досягне кульмінації на Донбасі перед захопленням Слов'янська і Бахмута, – ISW
Російський наступ, ймовірно, досягне кульмінації на Донбасі перед захопленням Слов'янська і Бахмута, – ISW
ЗСУ завдали удару по окупантах у Скадовську, - Стратком
ЗСУ завдали удару по окупантах у Скадовську, - Стратком
ЗСУ знищили російський гаубичний артилерійський дивізіон
ЗСУ знищили російський гаубичний артилерійський дивізіон
Угруповання чорноморського флоту ворога зменшилося
Угруповання чорноморського флоту ворога зменшилося
Жителі Миколаївщини відмовляються від винагороди за надання інформації про коригувальників вогню, − Віталій Кім
Жителі Миколаївщини відмовляються від винагороди за надання інформації про коригувальників вогню, − Віталій Кім
Байден проти Путіна: як США та Росія формують коаліції на Близькому Сході
Байден проти Путіна: як США та Росія формують коаліції на Близькому Сході
Держдеп США прокоментував заяви Лаврова про “зміну географічних завдань” у війні
Держдеп США прокоментував заяви Лаврова про “зміну географічних завдань” у війні
ГоловнаЕкономікаФінанси

Понад $1 000 000 зібрав перший в Україні NFT-музей війни

Кошти переказали криптофонду Aid For Ukraine для допомоги Збройним Силам України. 

Понад $1 000 000 зібрав перший в Україні NFT-музей війни
Фото: Twitter/Meta History: Museum of War

Перший в Україні NFT-музей війни зібрав понад мільйон доларів для допомоги нашій державі.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

Отримані від продажу попередніх двох NFT-колекцій кошти переказали криптофонду Aid For Ukraine для допомоги Збройним Силам України

"Туди ж будуть спрямовані кошти від продажу третьої NFT-колекції Warline, яка вже доступна на сайті музею. Віртуальні експонати відображають перебіг воєнних подій від початку російського вторгнення", –додали в міністерстві.

Нагадаємо, перший віртуальний музей війни, експонати якого можна купити, запустили в березні. Усі твори представлені в цифровому вигляді як NFT-токени.

Перша частина колекції містить твори українських художників. Далі музей доповнюватиметься і роботами митців з усього світу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також