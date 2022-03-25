В Україні запустили перший віртуальний музей війни, експонати якого можна купити

Усі твори представлені в цифровому вигляді як NFT-токени.

Запустили перший в Україні NFT-музей війни. Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Перейти до віртуального музею можна за цим посиланням.

“Спільнота NFT-художників разом із Мінцифрою вперше в Україні поєднали блокчейн-технологію, мистецтво та історичні факти, – зазначено у повідомленні.

Експонати відображають воєнні події, пережиті українцями – від початку російського вторгнення і до моменту нашої перемоги.

Усі твори представлені в цифровому вигляді як NFT-токени, і їх може придбати будь-хто. Кошти з продажу колекції будуть перераховані на офіційний Ethereum-гаманець Мінцифри на гуманітарні потреби для України.

Перша частина колекції містить твори українських художників. Далі музей доповнюватиметься і роботами митців з усього світу.