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Фільми Docudays UA-2022 покажуть на Краківському кінофестивалі

Програму DOCU/УКРАЇНА можна буде переглянути в кінотеатрі «Київ» у Кракові.

Фільми Docudays UA-2022 покажуть на Краківському кінофестивалі
Кінотеатрі «Київ» у Кракові
Фото: wikipedia

Фільми з програми DOCU/УКРАЇНА Національного конкурсу Docudays UA-2022 покажуть на Краківському кінофестивалі наприкінці травня – на початку червня, аби розповісти про українську дійсність і культуру. Про це повідомила пресслужба Docudays. 

До програмі DOCU/УКРАЇНА увійшли фільми:

Цю програму можна буде переглянути у модерністському кінотеатрі «Київ» у Кракові. 

«Фільми я дивився кілька годин із важким серцем, — каже Кшиштоф Ґерат, директор Краківського кінофестивалю. — Вони показують Україну ще до повномасштабного нападу. І мені дуже боляче, коли я уявляю ці місця і цих людей зараз. Я вірю в те, що фільми з програми ми представимо разом з нашими друзями й подругами з Києва, а після показів поговоримо з їхніми автор(к)ами. Ця програма та присутність гостей з України на фестивалі стане проявом солідарності польського та міжнародного кінематографічного середовища».

Нагадаємо, 19 Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA мав відбутися 25 березня - 3 квітня 2022 у гібридному форматі — одразу на кількох локаціях Києва та онлайн. Цьому перешкодили військові дії РФ проти України.

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