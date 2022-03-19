FIAPF скасувала акредитацію Московського міжнародного кінофестивалю

Міжнародна федерація асоціацій кінопродюсерів FIAPF прийняла рішення тимчасово зупинити акредитацію Московського міжнародного кінофестивалю та Міжнародного кінофестивалю «Послання до людини». Про це стало відомо з офіційної заяви FIAPF.

"Після поглибленого аналізу FIAPF прийшов до висновку, що оскільки два акредитовані в Росії фестивалі фінансуються урядом Російської Федерації, немає гарантії, що діяльність цих фестивалів повністю відповідатиме всьому набору цінностей і правил програми акредитації FIAPF," - йдеться в заяві.

У документі також зазначено, що основними цінностями, які, зокрема, лежать в основі Положення FIAPF про міжнародні кінофестивалі, є верховенство права, дух міжнародного співробітництва та вирішення конфліктів дипломатичними засобами.

Рішення зупинити акредитацію російських кінофестивалів прийнято до подальшого повідомлення.

Нагадаємо, раніше Берлінський кінофестиваль заявив про усунення російських відомств, делегацій та "осіб, які підтримують Кремль", від участі у зв'язку з повномасштабною війною, яку Росія веде проти України.