Відео виступу гурту Kalush Orchestra на Національному відборі на "Євробачення-2022" набрало перший мільйон переглядів на YouTube-каналі міжнародного пісенного конкурсу.

Про це повідомляється в інстаграмі суспільного мовника України.

"Перший мільйон переглядів на офіційному YouTube-каналі "Євробачення" виступу Kalush Orchestra з піснею Stefania", – йдеться у повідомленні.

Окрім того, повідомляється, що конкурсний виступ Kalush Orchestra на Нацвідборі набрав понад чотири мільйони на YouTube-каналі "Суспільне Євробачення".

Нагадаємо, Україну на пісенному конкурсі "Євробачення" в Турині у травні 2022-го представлятиме гурт Kalush Orchestra. Після оголошення результатів нацвідбору на "Євробачення-2022", де Аліна Паш отримала найвищий бал, стався медіаскандал. З’явилася інформація, що переможниця конкурсу порушила умови участі, зокрема у 2015 році вона відвідувала окупований Крим, порушуючи українське законодавство, за що її було внесено в базу сайту "Миротворець".

У зв’язку із цим "Суспільне" попросило прикордонників підтвердити або спростувати факт підробки документа державної служби. У Держприкордонслужбі не підтвердили видачу довідки Паш про перетин адмінмежі з Кримом. Після цього голова правління "Суспільного" Микола Чернотицький заявив, що "шахраї не можуть представляти Україну на конкурсі".

16 лютого Аліна Паш повідомила, що відмовляється від участі у конкурсі.

22 лютого стало відомо, що Kalush Orchestra, котрий за результатами голосування на Національному відборі посів друге місце, прийняв пропозицію виступити на "Євробаченні-2022" як представник України.

Зауважимо, що в 2019 році Україна не брала участі у конкурсі у зв'язку з критикою у суспільстві співачки Maruv через її виступ у РФ. Національна суспільна телерадіокомпанія та переможниця національного відбору-2019 відмовилися підписувати контракт.