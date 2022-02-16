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Аліна Паш відмовилася від участі у Євробаченні-2022

Співачка заявила, що "не хоче цієї віртуальної війни та хейту".

Аліна Паш відмовилася від участі у Євробаченні-2022
Аліна Паш
Фото: suspilne.media

Співачка Аліна Паш вирішила зняти свою кандидатуру як представника України на Євробаченні-2022.

Про це вона повідомила у своєму Instagram.

"Я громадянка України, Я дотримуюсь законів України, стараюсь нести традиції та цінності України в світ. У що вилилась ця історія – це зовсім не те, що Я закладала у свою пісню... Я не хочу цієї віртуальної війни та хейту. Головна війна зараз – це зовнішня, яка прийшла в мою країну в 2014 році. Я не хочу далі бути у цій брудній історії. З важким серцем Я знімаю свою кандидатуру як представника України в конкурсі "Євробачення". На жаль. Мені справді дуже жаль. Ми зв’яжемося із "Суспільним" та підпишемо всі необхідні документи", – написала вона.

Окремо співачка подякувала тим, хто її підтримує та допомагає.

Нагадаємо, після оголошення результатів нацвідбору на "Євробачення-2022", де Аліна Паш отримала найвищий бал, стався медіаскандал – з’явилася інформація, що переможниця конкурсу порушила умови участі, зокрема у 2015 році вона відвідувала окупований Крим, порушуючи українське законодавство, за що її було внесено в базу сайту "Миротворець".

У зв’язку із цим "Суспільне" попросило прикордонників підтвердити або спростувати факт підробки документа державної служби. У Держприкордонслужбі не підтвердили видачу довідки Паш про перетин адмінмежі з Кримом. Після цього голова правління "Суспільного" Микола Чернотицький заявив, що "шахраї не можуть представляти Україну на конкурсі".

Зауважимо, що в 2019 році Україна не брала участі у конкурсі у зв'язку з критикою у суспільстві співачки Maruv через її виступ у РФ. Національна суспільна телерадіокомпанія та переможниця національного відбору-2019 відмовилися підписувати контракт.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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