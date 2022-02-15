Лауреаткою премії ім. Леся Курбаса стала режисерка Тамара Трунова

Нагороду присудили за постановку п’єси Н. МакКартні "Дім" у театрі на Лiвому березi.

Комітет з присудження премії імені Леся Курбаса 15 лютого визначив переможця у 2022 році. Шляхом відкритого голосування лауреаткою премії визначено українську режисерку Тамару Трунову.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства з питань мистецтв та мистецької освіти (Держмистецтв).

Нагороду присудили за постановку п’єси Н. МакКартні "Дім", прем’єра якої відбулась у 2021 році на сцені Київського академічного театру драми i комедії на Лiвому березi.

"Ця вистава розповідає про стосунки чотирьох жінок пов’язаних між собою родинними зв’язками, однак за цією, здавалося б, побутовою історією приховується безліч драматичних колізій про одвічні цінності людського життя – жага і страх любові, самотність серед близьких та непозбутність мрії", – зазначив голова комітету Сергій Васильєв.

Премію імені Леся Курбаса присуджують щороку професійним театральним режисерам за вагомий внесок у розвиток сучасного театрального мистецтва України.

Лесь Курбас (1887-1937) – український актор, драматург, публіцист, перекладач, режисер і теоретик театру, засновник експериментального театру "Березіль". Народний артист УРСР (1925).

У грудні 1933 року Курбас був заарештований і ув'язнений за звинуваченнями в участі у контрреволюційно-терористичній Українській військовій організації і за намір убити другого секретаря ЦК КП(б)У Павла Постишева. Після тривалих "допитів" Курбас підписав протокол про те, що він є "контрреволюціонером". Був ув’язнений на 5 років.

Покарання відбував на будівництві Біломорсько-Балтійського каналу. У 1936 року був переведений до Соловецького табору особливого призначення. Потім етапований на острів Анзер. У всіх місцях відбування покарань ставив театральні п’єси.

9 жовтня 1937 року особлива трійка Управління НКВД Ленінградської області РРФСР засудила одним списком до смерті 1825 осіб, які утрималися у Соловецькому таборі, у їх числі Курбаса.

Курбас був розстріляний 3 листопада 1937 року в урочищі Сандармох.

У 2022 році 100 років із часу заснування Лесем Курбасом театру "Березіль" (нині – Харківський державний академічний український драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка відзначатимуть на державному рівні.