На прем'єрі «Клондайка» у Берліні активісти тримали плакати «Фільм закінчився. Війна триває»

14 лютого у рамках 72-го Берлінського кінофестивалю відбулася європейська прем'єра фільму «Клондайк» про події війни на Сході України та катастрофу рейсу MH17. Стрічка увійшла у конкурсну секцію Берлінале – «Панораму».

Прем'єрний показ у фестивальному Zoo Palast відбувся 14 лютого і став першою офлайн презентацією стрічки. На фестивалі «Клондайк» представила команда фільму – режисерка Марина Ер Горбач, виконавиця головної ролі Оксана Черкашина, продюсери Мехмет Баґадир Ер та Святослав Булаковський, актори Олег Щербина та Артур Арамян, кастинг-директорка фільму Тетяна Симон та художниця по костюмам Вікторія Філіпова. До виступу приєдналися також виконавча директорка Берлінале Маріетте Рісенбеек та голова секції «Панорама» Міхаель Штутц.

Фото: надано командою фільму Команда фільму «Клондайк»

«Зображуючи 2014 рік, "Клондайк" перегукується із сучасними подіями на україно-російському кордоні. Фільм є надзвичайно важливим та актуальним для Європи» – прокоментувала стрічку Рісенбеек. Штутц у своїй промові назвав «Клондайк» «шедевром і потужним кінематографічним висловлюванням».

Після показу під фестивальним майданчиком Zoo Palast глядачів зустрічали активісти з плакатами 'The film is over. The war is going on'.

Фото: надано командою фільму

Нагадаємо, у січні стрічка “Клондайк” перемогла у номінації “режисура” на фестивалі Санденс. Український прокат стрічки заплановано на 2022 рік.