FT "призначила" нового проросійського керівника України, а Sun назвала нову дату вторгнення
FT "призначила" нового проросійського керівника України, а Sun назвала нову дату вторгнення
Російські підрозділи біля України перемістилися на "позиції для атаки", – ЗМІ
Російські підрозділи біля України перемістилися на "позиції для атаки", – ЗМІ
Російських чиновників, наближених до Путіна, змушують здавати аналіз калу, – росЗМІ
Російських чиновників, наближених до Путіна, змушують здавати аналіз калу, – росЗМІ
Ймовірне вторгнення РФ в Україну може початися 15−16 лютого, - американські та німецькі ЗМІ
Ймовірне вторгнення РФ в Україну може початися 15−16 лютого, - американські та німецькі ЗМІ
Зеленський, Путін і гарантії безпеки
Зеленський, Путін і гарантії безпеки
Зеленський візьме участь в засіданні фракції "Слуга народу", – джерела (оновлено)
Зеленський візьме участь в засіданні фракції "Слуга народу", – джерела (оновлено)
Кулеба нагадав про наслідки для Росії у разі визнання “ДНР” та “ЛНР”
Кулеба нагадав про наслідки для Росії у разі визнання “ДНР” та “ЛНР”
Олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами, – УП
Олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами, – УП
МОК усе ж таки скасував нагородження переможців командного турніру з фігурного катання через справу про допінг Валієвої
МОК усе ж таки скасував нагородження переможців командного турніру з фігурного катання через справу про допінг Валієвої
ГоловнаКультура

На прем'єрі «Клондайка» у Берліні активісти тримали плакати «Фільм закінчився. Війна триває»

Європейська прем'єра стрічки відбулась 14 лютого у рамках 72-го Берлінського кінофестивалю.

14 лютого у рамках 72-го Берлінського кінофестивалю відбулася європейська прем'єра фільму «Клондайк» про події війни на Сході України та катастрофу рейсу MH17. Стрічка увійшла у конкурсну секцію Берлінале – «Панораму». 

Прем'єрний показ у фестивальному Zoo Palast відбувся 14 лютого і став першою офлайн презентацією стрічки. На фестивалі «Клондайк» представила команда фільму – режисерка Марина Ер Горбач, виконавиця головної ролі Оксана Черкашина, продюсери Мехмет Баґадир Ер та Святослав Булаковський, актори Олег Щербина та Артур Арамян, кастинг-директорка фільму Тетяна Симон та художниця по костюмам Вікторія Філіпова. До виступу приєдналися також виконавча директорка Берлінале Маріетте Рісенбеек та голова секції «Панорама» Міхаель Штутц. 

Команда фільму «Клондайк»
Фото: надано командою фільму
Команда фільму «Клондайк»

«Зображуючи 2014 рік, "Клондайк" перегукується із сучасними подіями на україно-російському кордоні. Фільм є надзвичайно важливим та актуальним для Європи» – прокоментувала стрічку Рісенбеек. Штутц у своїй промові назвав «Клондайк» «шедевром і потужним кінематографічним висловлюванням».

Після показу під фестивальним майданчиком Zoo Palast глядачів зустрічали активісти з плакатами 'The film is over. The war is going on'. 

Фото: надано командою фільму

Нагадаємо, у січні стрічка “Клондайк”  перемогла у номінації “режисура” на фестивалі Санденс. Український прокат стрічки заплановано на 2022 рік. 

Ксенія БілашКсенія Білаш, редакторка відділу "Культура"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також