На прем'єрі «Клондайка» у Берліні активісти тримали плакати «Фільм закінчився. Війна триває»

14 лютого у рамках 72-го Берлінського кінофестивалю відбулася європейська прем'єра фільму «Клондайк» про події війни на Сході України та катастрофу рейсу MH17. Стрічка увійшла у конкурсну секцію Берлінале – «Панораму».
Прем'єрний показ у фестивальному Zoo Palast відбувся 14 лютого і став першою офлайн презентацією стрічки. На фестивалі «Клондайк» представила команда фільму – режисерка Марина Ер Горбач, виконавиця головної ролі Оксана Черкашина, продюсери Мехмет Баґадир Ер та Святослав Булаковський, актори Олег Щербина та Артур Арамян, кастинг-директорка фільму Тетяна Симон та художниця по костюмам Вікторія Філіпова. До виступу приєдналися також виконавча директорка Берлінале Маріетте Рісенбеек та голова секції «Панорама» Міхаель Штутц.
«Зображуючи 2014 рік, "Клондайк" перегукується із сучасними подіями на україно-російському кордоні. Фільм є надзвичайно важливим та актуальним для Європи» – прокоментувала стрічку Рісенбеек. Штутц у своїй промові назвав «Клондайк» «шедевром і потужним кінематографічним висловлюванням».
Після показу під фестивальним майданчиком Zoo Palast глядачів зустрічали активісти з плакатами 'The film is over. The war is going on'.
Нагадаємо, у січні стрічка “Клондайк” перемогла у номінації “режисура” на фестивалі Санденс. Український прокат стрічки заплановано на 2022 рік.