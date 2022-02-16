У гурті запевнили, що фото зроблено ще до 2014 року.

Учасник гурту Kalush Orchestra Тимофій Музичук у 2015 році публікував знімок зі столиці РФ Москви. На ньому музикант стоїть на Красній площі. На тлі – собор Василія Блаженного.

Першими про це повідомили у фан-акаунті "Євробачення". Знімок був оприлюднений в мережі о 00:05 20 січня 2015 року.

Фото: 24 канал

Менеджер гурту повідомив, що фотографію музикант начебто зробив ще до 2014 року, коли Росія не вела війну проти України.

"Фото зроблено до 2014 року. Від початку російської агресії він не відвідував країну окупанта", – цитує повідомлення 24 канал.

У мережі також почали публікувати й інші факти перебування Тимофія у Росії начебто у 2016 році, проте менеджер їх заперечив і сказав, що виступ проводився ще у 2013 році.

Згодом на офіційній сторінці колективу в Instagram з’явився коментар Музичука. У сторіз він заявив, що фото було зроблено у 2013 році. Тоді він брав участь у масовці на концерті ректора КНУКіМ та КУК Михайла Поплавського.

"У 2013 році я справді був у Росії. На концерті Михайла Поплавського як масовка просто плескав, не виступав", – заявив він.

Музичук підтвердив, що виступав у Росії у 2013 році.

"Цього ж 2013 року виступав у Краснодарі. Після 2013 року в Росії взагалі не був", – зазначив він.

Фото: НВ

Співачка Анжеліка Рудницька, яка з 1995 по 2005 роки (з п’ятирічною перервою) була ведучою популярного українського хіт-параду "Території А", прокоментувала скандали, що пов’язані із Нацвідбором на "Євробачення".

"Скажіть, будь ласка, скільки можна наступати на одні й ті ж граблі? Як можна довести до абсурду нацвідбір, який стає щороку стартовим майданчиком для багатьох українських артистів? Чому на Суспільному, де на кожну пісню чи відео вимагають купу паперів у мене, не можуть розібратися з власними Правилами відбору? Таке враження, що скандали обрані як піар-стратегія Суспільного… Та ще й за неймовірні кошти з бюджету…", – написала Рудницька у фейсбуці.

Нагадаємо, після оголошення результатів нацвідбору на "Євробачення-2022", де Аліна Паш отримала найвищий бал, а другим став створений у 2021 році гурт Kalush Orchestra, спричинило медіаскандал. З’явилася інформація, що переможниця конкурсу Аліна Паш нібито порушила умови участі, зокрема у 2015 році відвідувала окупований Крим, порушуючи українське законодавство, за що її було внесено в базу сайту "Миротворець".

У зв’язку із цим "Суспільне" попросило прикордонників підтвердити або спростувати факт підробки документа державної служби.

У "Суспільному" заявили, що мовник не має доказів порушення фіналісткою нацвідбору Паш правил відбору. Запевнили, що Паш надала гарантії, що не порушувала законодавство України та вимоги конкурсу: виступ у 2015 році був на приватному заході українців у Криму, а перетин кордону відбувався з боку України. Також було опубліковано відповідь Держприкордонслужби, яку телерадіокомпанії передала артистка.

Також сама співачка після фіналу в спілкуванні з журналістами заявила, що не порушувала державного кордону України, а також не виступала на концертах у Росії.

У Держприкордонслужбі не підтвердили видачу довідки Аліні Пашпро перетин адмінмежі з Кримом.

Голова правління "Суспільного" Микола Чернотицький заявив, що після отримання офіційної відповіді буде зібрано оргкомітет "Євробачення" і ухвалено рішення. На засідання запросять Аліну Паш.

"Окремо як голова правління я буду звертатись до правоохоронних органів щодо надання підробних документів. На мою думку, шахраї не можуть представляти Україну на Євробаченні", – наголосив Чернотицький.

Водночас Kalush Orchestra заявили, що підозрюють "Суспільне" у фальсифікації голосів. Чимало прихильників конкурсу зазначають, що "Kalush злили".

Один із членів журі нацвідбору член правління "Суспільного" Ярослав Лодигін, коментуючи оцінку гурту назвав Kalush Orchestra "людьми з гір". На пресконференції 14 лютого Лодигін публічно вибачився перед Kalush Orchestra за свої слова.

Аліна Паш 15 лютого запропонувала Kalush Orchestra разом представляти Україну на "Євробаченні-2022". У своєму Instagram-акаунті в форматі сторіз артистка написала, що не є ворогом фанатів Kalush Orchestra.

"Я готова, якщо це примирить країну та змусить задуматися про важливіші проблеми, які відбуваються зараз", – зазначила співачка.

Зауважимо, що в 2019 році Україна не брала участі у конкурсі у зв'язку з критикою у суспільстві співачки Maruv через її виступ у РФ. Національна суспільна телерадіокомпанія та переможниця національного відбору-2019 відмовилися підписувати контракт.