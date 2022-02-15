"Шахраї не можуть представляти Україну", – голова правління "Суспільного" про Аліну Паш

У Держприкордонслужбі не підтвердили видачу довідки Аліні Паш про перетин адмінмежі з Кримом.

Голова правління "Суспільного" Микола Чернотицький відреагував на заяву речника Державної прикордонної служби України про те, що відомство не видавало документи про перетин адмінмежі з Кримом переможниці Нацвідбору на "Євробачення-2022" Аліні Паш.

Він подякував Державній прикордонній службі за оперативний розгляд звернення. За словами Чернотицького, у ДПСУ запевнили, що Суспільний мовник отримає офіційну відповідь до 11:00 16 лютого.

Після отримання офіційної відповіді буде зібрано оргкомітет "Євробачення" і ухвалено рішення. На засідання запросять Аліну Паш.

"Окремо як голова правління я буду звертатись до правоохоронних органів щодо надання підробних документів. На мою думку, шахраї не можуть представляти Україну на Євробаченні", – наголосив Чернотицький.

Сьогодні у Держприкордонслужбі не підтвердили видачу довідки Аліні Паш про перетин адмінмежі з Кримом.

Нагадаємо, після оголошення результатів нацвідбору на "Євробачення-2022", де Аліна Паш отримала найвищий бал, спричинило медіаскандал. З’явилася інформація, що переможниця конкурсу Аліна Паш нібито порушила умови участі, зокрема у 2015 році відвідувала окупований Крим, порушуючи українське законодавство, за що її було внесено в базу сайту "Миротворець".

У зв’язку із цим "Суспільне" попросило прикордонників підтвердити або спростувати факт підробки документа державної служби.

У "Суспільному" заявили, що мовник не має доказів порушення фіналісткою нацвідбору Паш правил відбору. Запевнили, що Паш надала гарантії, що не порушувала законодавство України та вимоги конкурсу: виступ у 2015 році був на приватному заході українців у Криму, а перетин кордону відбувався з боку України. Також було опубліковано відповідь Держприкордонслужби, яку телерадіокомпанії передала артистка.

Також сама співачка після фіналу в спілкуванні з журналістами заявила, що не порушувала державного кордону України, а також не виступала на концертах у Росії.

Зауважимо, що в 2019 році Україна не брала участі у конкурсі у зв'язку з критикою у суспільстві співачки Maruv через її виступ у РФ. Національна суспільна телерадіокомпанія та переможниця національного відбору-2019 відмовилися підписувати контракт.