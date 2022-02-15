Затриманому в Криму Владиславу Єсипенку загрожує 11 років ув’язнення в колонії суворого режиму, - Денісова

Журналіст своєї вини не визнає.

Українському громадянину Владиславу Єсипенку загрожує 11 років ув’язнення в колонії загального режиму, повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

На такому покаранні наполягала сторона обвинувачення для журналіста "Радіо Свобода", повідомили в пресслужбі Офісу Омбудсмана України.

Сьогодні в підконтрольному Росії так званому "Сімферопольському районному суді" відбулося продовження розгляду справи, в якій фігурує Єсипенко.

Владислава Єсипенка звинувачують у нібито "незаконному виготовленні вибухових речовин та зберіганні зброї. Чоловік своєї вини не визнає.

"Рішення російської прокуратури є прикладом залякування незалежних журналістів, придушенням свободи думки в тимчасово окупованому Криму та ще одним свідчення політики переслідування та репресій українських громадян країною-окупантом", - заявила Денісова.

Уповноважена ВР з прав людини закликала міжнародну спільноту продовжити санкційний та політичний тиск на Росію для звільнення усіх, кого російська влада незаконно утримує на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, вчора Денісова закликала генконсула України в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського, міжнародні правозахисні організації відвідати "незаконні судилища" над українськими громадянами.

Владислава Єсипенка окупаційна влада Криму затримала 10 березня 2021 року після висвітлення заходу, присвяченого річниці смерті Тараса Шевченка в тимчасово окупованому Сімферополі. Єсипенка підозрюють в збиранні інформації "в інтересах спецслужб України за завданням офіцера діючого резерву 8-го відділу 5-го департаменту СЗР України полковника Кравчука В.А.", а також виготовленні саморобного вибухового пристрою.

Після затримання журналіст розповідав, що його катували струмом у СІЗО.

В червні 2021 року тимчасова повірена у справах США в Місії США при Організації з безпеки та співробітництва в Європі Кортні Остріан заявила, що США закликали Росію до негайного звільнення Єсипенка.