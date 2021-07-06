​Підконтрольний Росії суд у Криму продовжив на пів року термін арешту журналіста Єсипенка

Омбудсман закликала правозахисників делегувати на судові засідання в тимчасово окупований Крим своїх представників.

Підконтрольний Росії суд в окупованому Сімферополі продовжив на пів року термін арешту незаконно утримуваного громадянина України Владислава Єсипенка.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Закликаю міжнародну спільноту відреагувати на судилище та посилити тиск на РФ задля захисту прав громадян, які залишилися проживати на території тимчасово окупованого Криму та звільнити усіх незаконно утримуваних країною-агресором громадян України", - наголосила омбудсман.

Денісова також звернулась до міжнародних організацій та правозахисних інституцій з проханням делегувати на судові засідання в тимчасово окупований Крим своїх представників, щоб не допустити порушень прав людини.

Нагадаємо, Єсипенка затримали 10 березня та заарештували. Його підозрюють в збиранні інформації "в інтересах спецслужб України за завданням офіцера діючого резерву 8-го відділу 5-го департаменту СЗР України полковника Кравчука В.А." та виготовленні саморобного вибухового пристрою.

У березні стало відомо, що затриманого журналіста катували струмом.

4 червня США закликали Роосію звільнити Єсипенка.