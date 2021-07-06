Лайм Таксі Київ – вдалий транспорт для комфортних поїздок

Сучасні способи виклику таксі відрізняються від тих, які були кілька років тому. Сьогодні служби пропонують скористатися сучасними технологіями, застосовуючи інтернет, смартфони і комп'ютери. Вибираючи Лайм Таксі Київ, користувачі отримують кілька варіантів замовлення, якісний сервіс і високий рівень безпеки. Все це доповнено прийнятними цінами.

Замовлення таксі допоможе вирішити наявні проблеми з транспортом. Варто лише звернутися на сайт https://limetaxi.com.ua/, щоб оформити замовлення, виконати розрахунок вартості від Лайм Таксі Київ, а також відправити заявку. Служба таксі є порятунком в ситуаціях, коли особистий автомобіль відсутній, він в ремонті або необхідно перевезти якісь речі з однієї точки в іншу.

Переваги послуг від Лайм Таксі Київ

Плюсів у даній служби таксі кілька:

· безкоштовний виклик;

· подача авто 100%;

· охайні водії;

· завжди чисті автомобілі;

· високий рівень безпеки;

· дотримання санітарних норм.

Замовити від Лайм Таксі Київ можна як в додатку, так і на сайті або через телефон. У кожному разі клієнт попередньо дізнається вартість поїздки, щоб підготувати бюджет і бути готовим до витрат. Ціна формується виходячи з класу автомобіля, відстані і додаткових умов.

Наявність програми лояльності є відмінним способом отримати додаткові привілеї та вигоди від співпраці. Головним бонусом в цьому випадку є кешбек, що дозволяє отримати повернення певної частини грошей за кожне замовлення.

Додаткові послуги

Лайм Таксі Київ пропонує чималу кількість послуг різного формату. Є кур'єрська доставка, міжміські поїздки, доставка продуктів і палива, буксирування автомобіля. В наявності є легкові автомобілі, мікроавтобуси, автобуси і мінівени. Здійснюючи онлайн замовлення таксі необхідно вказати набір додаткових послуг. Активується відповідний тариф за конкретну ціну.

Зручність замовлення таксі онлайн

Один з плюсів Лайм Таксі Київ – це замовлення в режимі онлайн. Ще сидячи в ресторані, кафе або де-небудь в гостях можна замовити машину, виключаючи розмови з операторами і інші проблемні моменти. Також є оплата в режимі онлайн за допомогою банківської карти. Це ще одна перевага такого режиму замовлення. Автомобілі таксі так розміщені, що практично в будь-який район міста авто приїде за лічені хвилини. Швидка подача транспорту – це комфорт для клієнтів і вигідна особливість в порівнянні з конкурентами.