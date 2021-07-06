Суд обрав запобіжний захід одному з фігурантів справи про продаж для ЗСУ неякісної військової техніки

Йому призначено тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі близько 475 млн гривень.

Печерський суд обрав запобіжний захід одному із підозрюваних у справі про постачання до Збройних Сил неякісної техніки.

Про це повідомляє пресслужба Держбюро розслідувань.

Зазначається, що суд призначив одному з колишніх директорів Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МОУ запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі близько 475 млн гривень. Таким чином суд задовольнив клопотання слідчих у повному обсязі.

Стосовно решти підозрюваних судові засідання перенесені на інші дати.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 2 липня, слідчі ДБР оголосили про підозру колишньому заступнику Міністра оборони, голові правління ПрАТ “Кузня на Рибальському” та ще двом колишнім начальникам Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МО.

Усіх посадовців слідчі ДБР підозрюють у змові та організації поставок до армійських підрозділів впродовж 2016-2018 років військової техніки низької якості. Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги. Зазначена техніка, стверджують у ДБР, не відповідала встановленим вимогам та не могла використовуватися у ЗСУ. За версією слідства така схема завдала державі збитків на суму понад 475 млн гривень.

Раніше у квітні слідчі Державне бюро розслідувань провели обшуки на підприємствах ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" та підрозділах ПАТ "АК "Богдан Моторс".

Йдеться про закупівлі, які здійснювалися в 2015-19 роках - понад 300 медичних автомобілів "Богдан 2251", більше 800 авто підвищеної прохідності "Богдан 63172" (МАЗ), проведенні ремонтних робіт на фрегаті "Гетьман Сагайдачний", закупівлю катерів "Гюрза-М", "Кентавр".