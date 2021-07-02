ОАСК погодився розглянути позов російського репера Моргенштерна до СБУ

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом громадянина Росії Алішера Валєєва (Моргенштерна). Він вимагає виключити його з переліку осіб, які створюють загрозу національний безпеці України.

Про це повідомила пресслужба ОАСК.

Справа розглядатиметься за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи.

"Позивач просить ОАСК визнати протиправними дії СБУ стосовно підготовки документів і звернення до Міністерства культури та інформаційної політики України щодо внесення громадянина Російської Федерації Алішера Валєєва (сценічне ім’я MORGENSHТERN) до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці", - повідомили в ОАСК.

За даними суду, позивач також просить визнати протиправним і скасувати квітневий наказ Мінкультури про внесення Моргенштерна до цього списку.

Окрім цього, репер просить ОАСК "витребувати у Служби безпеки України постанову про заборону йому в’їзду в Україну".

29 квітня Міністерство культури й інформаційної політики внесло Моргенштерна до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці. До такого кроку Мінкульт вдався за поданням Служби безпеки.

20 квітня Моргенштерн заявив, що скасовує заплановані концерти в Києві, Харкові та Запоріжжі, тому що йому "страшно їхати в Україну", де "починаються якісь штуки не надто прикольні". Концерти були заплановані на 3 червня в Києві, 4 червня - в Харкові і 6 червня - в Запоріжжі. Вартість квитків доходила до 4,5 тис. гривень.