Парламент посилив відповідальність за домашнє насильство

Тепер судові справи за такими обвинуваченнями зможуть розглядати без участі підозрюваних.

Верховна Рада проголосувала в другому читанні та в цілому за зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі.

Законопроєкт №3908-1 посилює відповідальність за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі, повідомили в пресслужбі Верховної Ради.

Законом внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), якими:

доповнено санкцію ст. 173-2 (Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) стягненням у виді суспільно корисних робіт

Раніше такі фізичне, психологічне чи економічне насильство, що не спричинило тілесних ушкоджень, а також погрози, образи, переслідування, позбавлення їжі і майна і грошей каралися штрафом від 170 до 340 гривень або громадськими роботами строком від 30 до 40 годин, або адміністративним арештом до семи діб.

встановлено, що військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти під час проходження зборів, а також особи рядового і начальницького складів Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту і Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, поліцейські несуть адміністративну відповідальність за вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування на загальних підставах;

змінено строк накладення адміністративного стягнення за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 173-2 КУпАП;

виключено необхідність участі особи, яка вчинила порушення ст. 173-2 КУпАП, при розгляді справ про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, що у квітні 2021 Голосіївська окружна прокуратура Києва домоглася реального покарання для 41-річного чоловіка, який систематично вчиняв фізичне та психологічне насильство над дружиною.

У вересні минулого року президент Володимир Зеленський підписав Указ "Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства". Президент назвав домашнє насильство "другою проблемою після ковіду".