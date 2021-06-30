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На Прикарпатті відкрили перший поліцейський фронт-офіс

Його відкрили у Коломийському районному відділі поліції.

На Івано-Франківщині запрацював перший в області поліцейський фронт-офіс. Його відкрили у Коломийському районному відділі поліції.

Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

"У такому фронт-офісі громадяни можуть отримати консультації, написати звернення, дізнатися про результати розгляду своїх заяв та повідомлень, залишити відгук про роботу поліції. Для інформаційної допомоги працює група первинної комунікації, а в офісі створені всі умови для оперативного реагування на звернення", - сказано в повідомленні.

Окрім цього, у відділі поліції працює система відеомоніторингу Custody Records. Таке нововведення сприятиме попередженню можливих порушень як з боку поліцейських щодо затриманих, так і з боку відвідувачів щодо співробітників поліції.

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