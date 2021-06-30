У Києві судитимуть ексдиректора "Муніципальної охорони"

Подільська окружна прокуратура Києва передала до суду обвинувальний акт проти колишнього директора комунального підприємства "Муніципальна охорона".

Про повідомила пресслужба столичної прокуратури.

Йому закидають розтрату 580 тисяч гривень під час закупівлі послуг з професійного навчання та підвищення кваліфікації охоронців на 300 слухачів. Дії підозрюваного кваліфікували за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, ніяких навчань не було, але підрядник отримував гроші.

"З метою заволодіння бюджетними коштами, директор КП «Муніципальна охорона» вступив у злочинну змову із директором товариства, яке отримало право на проведення навчання, підписав та затвердив акти здачі – прийняття наданих послуг, достеменно знаючи, що навчання та підвищення кваліфікації охоронників, фактично не відбувалось, тобто умови договору зі сторони виконавця не виконано", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Імені підозрюваного в повідомленні немає, проте раніше прокуратура вказувала, що він працює заступником директора одного з транспортних комунальних підприємств столиці.

Разом з ним судитимуть директора приватного підприємства, у якого замовляли фіктивні курси підвищення кваліфікації.

"Муніципальна охорона" – комунальне підприємство, що займається забезпеченням охорони комунального майна міста Києва, наданням охоронних послуг та охороною громадського порядку. Входить до Департаменту муніципальної безпеки КМДА.