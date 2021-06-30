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КМДА відклала введення е-квитка у маршрутках на 2023 рік

Автоматизована система оплати проїзду мала запрацювати ще два роки тому.

КМДА відклала введення е-квитка у маршрутках на 2023 рік
Фото: Макс Требухов

Київська міська державна адміністрація вчергове відклала введення автоматизованої системи обліку проїзду в міських маршрутках.

Відповідне розпорядження №1446 було ухвалене 25 червня.

Автоматизована система обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті Києва з жовтня 2018 року працює в експериментальному режимі. Електронний квиток зараз доступний для пасажирів метрополітену та наземного комунального транспорту, тоді як в приватних маршрутках досі за проїзд платиться готівкою. 

Дослідна експлуатація системи повинна була тривати лише рік, але її введення в промислову експлуатацію в усіх видах транспорту постійно переноситься. Востаннє це було зроблено на початку 2021 року - на пів року до 1 липня.

За тиждень до настання цього терміну КМДА вирішила продовжити дослідну експлуатацію одразу на півтора роки - до кінця 2022 року.

Нагадаємо, що у квітні 2021 року Міністерство інфраструктури презентувало е-квиток для всіх видів муніципального транспорту. Першим містом, яке підключиться до системи, має стати Маріуполь.

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